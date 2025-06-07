Kurban Bayramı'nda 884 Vatandaş Hastaneye Başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci günü trafik kazası ve kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle toplamda 884 vatandaşın hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da, trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" dedi. - İSTANBUL