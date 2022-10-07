Kuran-ı Kerim okurken 8 yerinden bıçaklandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuran-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı. Arkasından gelen kişi tarafından 8 defa bıçaklanan 46 yaşındaki Ahmet Matur'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlı yakalanarak polise teslim edildi.

Tarsus İlçesi Yeşil Mahallede meydana gelen olayda, Ahmet Matur (46) adlı kişi ofisinde Kuran-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

OFİSİNDE KURAN-I KERİM OKURKEN BIÇAKLANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Matur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra S.Ö. adlı zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen S.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.