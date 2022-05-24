İnfial yaratan görüntüler polisi harekete geçirdi! Dayakçı hoca kıskıvrak yakalandı - Haberler

İnfial yaratan görüntüler polisi harekete geçirdi! Dayakçı hoca kıskıvrak yakalandı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., Ramazan ayında 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Abdulhakim, emniyette yapılan sorgu sonrası adliyeye sevk edildi.
Kentte Kur'an kursunda eğitmenlik yapan Abdulhakim T., ramazan ayında, kursa katılan 3 çocuğu bilinmeyen nedenle sopayla dövdü. Dayak anlarında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.
SORGU SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerle ilgili harekete geçen polis ekipleri, kimliği saptanan Abdulhakim T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Abdulhakim T., adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - 3. Sayfa