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Kumru ve yavruları için trafik ışıklarına gölgelik yapıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gölgelik yaptırarak kumruyu ve yavrularını sıcaktan korudu.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gölgelik yaptırarak kumruyu ve yavrularını sıcaktan korudu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak havada bir kumru, yavrularıyla birlikte trafik ışıklarının üzerine yuva yaptı. Konunun İhlas Haber Ajansı tarafından 'Dayanılmaz sıcakta ölümüne annelik' başlıklı haber olmasının ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kumrunun sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için yuvasına gölgelik yaptırdı.

Kumrunun yuva yaptığı trafik ışıklarına gelen polis ekipleri, kumrular için yaptırdıkları gölgeliği trafik ışığının üzerine monte ettirdi. Anne kumru bir süre çalışmayı izleyerek ekiplerin yuvadan uzaklaşmasını bekledi.

Gölgeliği takan usta Musa Yıldırım, polislerin bu anlamlı talebi ile hemen bir korumalık yaptıklarını kaydederek, "Bu sıcakta biz dayanamazken bu kuş nasıl dayanmış. Çok anlamlı bir davranış oldu" dedi. Gölgeliğin takılmasının ardından anne kumru da yavrularının yanına geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Kozan Adana Kumru 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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