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Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde eşi Emine S.'yi manav dükkanında bıçaklayarak öldüren ve bir minibüs şoförünü de yaralayan Serkan S., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, Karacalı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan S. (38), tartıştığı 4 çocuk annesi olan eşi Emine S.'yi (36) kendilerine ait manav dükkanında bıçaklayıp, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Celil A. (52) isimli minibüs şoförünü de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralı Celil A.'nın tedavisi devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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