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Kumluca'da Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Kumluca'da Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç 7 metre derinliğindeki kanala uçtu. Kazada her iki sürücü de hafif yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri 7 metre derinliğindeki kanala uçtu. Kazada her iki sürücü de hafif yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Beykonak Yolu üzerinde dün akşam 19.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Muhammed idaresindeki 07 MD 1434 plakalı otomobil ile Musa Dalgıç'ın kullandığı 07 MIR 07 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Musa Dalgıç'ın kullandığı araç kaldırıma çarpıp kanala uçtu.

Kazada iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarının ardında kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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