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JASAT'tan 9 Hırsızlık Olayını Aydınlatan Operasyon

JASAT'tan 9 Hırsızlık Olayını Aydınlatan Operasyon
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, M.A.Y., K.K. ve H.A.'ya ait malzemelerin çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda D.P., H.P. ve G.P. yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen adli tahkikat kapsamında şüphelilerin, Kumluca'da farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.

Böylece JASAT ekiplerinin çalışmasıyla ilçede toplam 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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