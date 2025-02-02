Kumar için borç vermeyen akrabalarını pompalı tüfekle vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'nde yer alan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde gece saatlerinde dehşet yaşandı.

KUMAR İÇİN BORÇ VERMEYEN AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI

İddialara göre, dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç (24), akrabası Mustafa Demir (45) ve arkadaşı B.D.'den borç para istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.

Ölen Mustafa Demir

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.