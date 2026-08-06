Konya'da Traktör Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.'ye ait traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı