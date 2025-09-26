Haberler

Kulu'da Tır Devrildi, 147 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında bir tırın devrilmesi sonucu 450 küçükbaş hayvandan 147'si telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınları Ankara-Niğde Otoyolu Kulu gişeleri çıkışında küçükbaş hayvan yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 147 hayvan telef oldu.

Kaza, Konya-Kırıkkale Karayolu Kulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan taşıyan H.G. idaresindeki 01 ADM 789 plakalı Mercedes marka tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesindeki 450 küçükbaş hayvandan 147'sinin telef olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
