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Kulu'da Öğrenci Servis Araçları Denetimleri Devam Ediyor

Kulu'da Öğrenci Servis Araçları Denetimleri Devam Ediyor
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Konya'nın Kulu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve güvenlik güçlerinin katılımıyla öğrenci servis araçlarının denetimleri sürmekte. Denetimlerde, araçların güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci servis araçları denetimi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, servis denetimleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Hasan Karagedik, Trafik Jandarması, Trafik Polisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından ortaklaşa devam ediyor. Kulu ilçe merkezi, Halk Pazarı başta olmak üzere Kozanlı ve Ömeranlı Mahallesindeki denetimlerde öğrenci taşıtlarının yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilirken, araçlarda yüksek sesle müzik çalınmaması, direksiyon başında telefonla konuşulmaması, öğrenci indirip bindirirken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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