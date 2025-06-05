Kulu'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artırıldı

Kulu'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artırıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve polis ekipleri, yoldaki aşırı yoğunluk nedeniyle denetimleri artırdı. Ekipler, sürücülerin güvenliği için kontrolleri sıklaştırdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler artırıldı.

Kulu ilçesinde bağlı Ömeranlı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yollardaki aşırı yoğunluktan sebebiyle denetimler devam ediyor. Ekipler, sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için bugünden itibaren yollarda kontrolleri artırdı. Jandarma ve polis ekipleri araçların kontrollerini yaparken, sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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