Haberler

Bilecik'te 1 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapma suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın birden fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak' suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. isimli şahıs, ilçeye bağlı Küre Köyü mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında; basit yaralama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak, izinsiz define araştırmak, hakaret ve 2863 Sayılı Kanuna aykırılık suçları olmak üzere birden fazla kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
