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Kulp'ta fiber kablo hırsızlığı, ilçe internetsiz kaldı

Kulp'ta fiber kablo hırsızlığı, ilçe internetsiz kaldı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin iletişim altyapısını sağlayan fiber optik kablolarını hedef alan hırsızlar, ilçeyi internetsiz bıraktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin iletişim altyapısını sağlayan fiber optik kablolarını hedef alan hırsızlar, ilçeyi internetsiz bıraktı.

Kulp ilçesinin iletişim altyapısını sağlayan fiber optik kabloları hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi veya kişiler tarafından kesildi. İlçenin iletişim altyapısını sağlayan fiber optik kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün gece kesildi, ilçe internetsiz kaldı. Dün akşam saatlerinde ilçede internetin kesilmesinin ardından ekipler arızayı tespit etmek için çalışmaya başladı. Ekipler sabah gün ağardığında Kulp ilçesi Narlıca yol ayırımda yer altından geçen fiber optik kablolarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildiğini tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışma sonucunda öğle vakitlerinde kesilen kablolar onarılarak ilçeye yeniden internet verildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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