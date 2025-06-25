Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 804 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 804 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 804 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli Ş.N.U. emniyete teslim oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir ikamette 804 adet sentetik ecza (galara) ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ş.N.U., emniyetin yürüttüğü çalışmaların ardından kendi isteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu ve gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, ilçe merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan aramalarda 804 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ş.N.U.'nun operasyon sırasında ikametinde bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli, kısa süre sonra kendi rızasıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Gözaltına alınan Ş.N.U. hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı olan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede toplumun desteğinin önemine vurgu yaparak, şüpheli durumların vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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