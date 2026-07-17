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Kula Emniyeti'nin operasyonlarında 18 kişi hakkında işlem, 1 tutuklama

Kula Emniyeti'nin operasyonlarında 18 kişi hakkında işlem, 1 tutuklama
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Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına yönelik operasyonlarda 13 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, S.Ç., dolandırıcılık suçundan yakalanırken, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.D., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan hakkında bulunan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak cezaevine teslim edildi. A.Ö., alkol ya da uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan, S.A. ise ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan yakalanırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. H.Ç. de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan yakalanarak işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlarda ise Y.Y., O.G.O., N.E., F.L. ve İ.K. isimli şahıslar birlikte uyuşturucu madde kullandıkları sırada yakalandı. Şahısların bulunduğu yerde uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet bong aparatı ele geçirilirken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonların devamında Ö.D., uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından serbest kaldı. M.C.K.'nin üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan kontrollerde metamfetamin kullanımında kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Y.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise tek parça halinde 10 içimlik A4 bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Son olarak K.Y., T.B., M.D., E.Y. ve H.Y. isimli şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada 11 adet Lyrica hap ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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