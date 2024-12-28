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Kuduz Köpek Saldırısı: Adıyaman'da Köy Karantinaya Alındı

Kuduz Köpek Saldırısı: Adıyaman'da Köy Karantinaya Alındı
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Adıyaman'ın Toklu köyünde 6 yaşındaki çocuğa saldıran köpek kuduz çıkınca, köy 6 ay karantinaya alındı. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da küçük çocuğa saldıran başıboş köpek kuduz çıkınca köy karantinaya alındı.

Önceki gün, Besni ilçesi Toklu köyünde sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ahmet Uçar, köy içerisinde birbirleriyle kavga eden köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı. Köylüler, ağır yaralanan çocuğu köpeklerden kurtardı. Vücudundan ve yüzünden yaralar alan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Besni Devlet Hastanesine, ilk tedavisinin ardından ise Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümüne sevk edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuğa saldıran köpeğin kuduz olup olmadığıyla ilgili Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne numune gönderildi. Yapılan testler pozitif çıktı. Köpeğin kuduz olduğu belirlenince, köpekle teması olan diğer köpekler itlaf edildi.

Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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