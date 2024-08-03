Küçükçekmece sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için zamanla mücadele kamerada

Aynı noktada boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan biri hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece Menekşe Park Plajında aynı anda boğulan ve kurtarılan 4 çocuktan biri hastaneye kaldırıldı. Cankurtaran ekipleri zamanla yarışarak çocuğu ambulansa teslim etti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15. 00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Park Plajında yaşandı. Aileleriyle gelen çocuklar denize girdi. Ekiplerin uyarılarına rağmen ileriye doğru açılan 4 çocuk aynı noktada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Cankurtaran ekipleri jet ski ile çocuğu alıp, ambulansın bulunduğu noktaya götürmek için adeta zamanla yarıştı. Sara hastası olan ve boğulan 8 yaşındaki M.T. isimli erkek çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi sürüyor.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren diğer üç kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.