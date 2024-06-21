Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuğa Can Kurtaranlar Yetişti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda ailesiyle denize giren ve epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuğa cankurtaran ekipleri yardım etti. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda ailesiyle denize giren ve epilepsi nöbeti geçiren çocuğun imdadına cankurtaran ekipleri yetişti.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Ö.A. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra deniz de epilepsi nöbeti geçirdi. Plajda bulunan cankurtaranlar çocuğun yardımına koşarak küçük kızı kıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, küçük kıza yapılan ilk müdahale ve ambulansa bindirilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Epilepsi Çocuk Güvenlik Acil Durum İstanbul 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title