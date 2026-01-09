Küçükçekmece'de kebapçı 1 hafta arayla ikinci kez kurşunlandı

Küçükçekmece'de bulunan bir kebapçı 1 hafta arayla henüz bilinmeyen sebeple kurşunlandı. İnsanların yemek yediği sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay 00.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına gelen plakasız motosiklet sürücüsü, kebapçının önünde durarak 5 el ateş etti. Kurşunlama esnasında içeride yemek yiyen 5 kişi kendini yere attı. 2 kurşunun isabet ettiği dükkanın 1 hafta önce de kurşunlandığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan çalışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Motosiklet sürücüsünün motosiklet ile kaçtığı polis ekiplerinin peşine takıldığı sürücünün kovalamaca sonunda yaya olarak kaçmaya devam ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken kaçan saldırgan için de yakalama çalışması başlatıldı. - İSTANBUL