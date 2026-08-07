Haberler

İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde Ölen Gökhan Gaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökhan Gaş, cenaze töreninin ardından Sefaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Gökhan Gaş düzenlenen cenaze töreninin ardından yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen kazada 34 BLN 100 plakalı otomobil sürücüsü İETT otobüsüne arkadan çarpmış, feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve polis memuru Melih Utku Kızıltaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gökhan Gaş son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden Gökhan Gaş için cenaze töreni düzenlendi. Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze namazına Gökhan Gaş'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Gaş, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor