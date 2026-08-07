İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde Ölen Gökhan Gaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Gökhan Gaş düzenlenen cenaze töreninin ardından yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen kazada 34 BLN 100 plakalı otomobil sürücüsü İETT otobüsüne arkadan çarpmış, feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve polis memuru Melih Utku Kızıltaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gökhan Gaş son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden Gökhan Gaş için cenaze töreni düzenlendi. Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze namazına Gökhan Gaş'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Gaş, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı