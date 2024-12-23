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Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde belediye tarafından süslenen yılbaşı ağacı yüzleri kapalı kişilerin baltalı saldırısına uğradı.

2025'e sayılı günler kala yeni yıl ruhunu yaşatmak isteyen birçok belediye de sokakları ağaçlar ve ışıklar ile süslemeye başladı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ise süslenen bin yılbaşı ağacına balta ile saldırıldı.

YÜZLERİNİ KAPATIP SALDIRDILAR

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir meydana yerleştirilen süslenmiş yılbaşı ağacı, yüzleri kapalı kişilerin baltalı saldırısına uğradı. Çevrede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Ruh hastaları...

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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Burası Parîs mi lan Avrupa uşaklığını ve adetlerini bu ülkenin gençlerine empoze etmeyin CHP zihniyetini Allah ıslah etsin

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