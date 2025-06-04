Küçükçekmece'de Torpil Paniği: Çocuklar Olay Yerinden Kaçtı

Küçükçekmece'de Torpil Paniği: Çocuklar Olay Yerinden Kaçtı
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Küçükçekmece'de üç çocuğun bir balkonuna attığı torpil patladı ve çevrede paniğe neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de çocuklar balkona torpil atıp böyle kaçtı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir ikametin balkonuna atılan torpil büyük paniğe neden oldu. Torpilin isabet ettiği balkonda patlaması ve sonrasında oluşan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 çocuk, bir evin balkonuna torpil attı. Torpilin balkonda patlamasıyla birlikte çevredekiler kısa süreli şok yaşadı. Patlamanın şiddetiyle balkonda küçük çaplı hasar hasar oluşurken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, çocukların torpili atmasının ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Patlamanın ardından balkonda oluşan duman ve patlama görüntüler de yer aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken ve apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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