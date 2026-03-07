Küçükçekmece'de tırın çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde yaşandı. Süratli bir şekilde seyreden tır, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında sürüklenen kadın ise çaresizce kurtulmayı bekledi. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar tarafından tırın altından çıkarılan yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza çevrede korku ve paniğe yol açarken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yaralı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anında gürültüyü duyarak dükkanından çıktığını söyleyen Levent Kılıçaslan isimli vatandaş, "İçeride çalışırken bir anda çok büyük bir gürültü, bir fren sesi duyduk. Çıktığımızda zaten kadın üç metre falan sürüklenmişti tırın altında. Ambulans geldikten sonra hemen hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı