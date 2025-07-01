Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Halkalı Merkez Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta yer alan 4 katlı binanın 1'inci katında saat 00.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 2 ay önce evlenen Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

YUMRUK ATTIĞI EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında Nazım Özayyıldız eşine mutfakta yumruk attı. Kadın, başını yerdeki mermere çarptıktan sonra baygınlık geçirdi. Üst katta oturan Nazım Özayyıldız'ın amcası gürültüler üzerine daireye gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan Nazım Özayyıldız amcasına eşi ile kavga ettiğini söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Özlem Özayyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"ALDATMA" BAHANESİNE SIĞINDI

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri de Nazım Özayyıldız'ı gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezinde verdiği ifadesinde eşinin tartışma sırasında kendisine "beni aldattın, ben de seni aldattım" dediğini ve bu nedenle aralarında itişme yaşandığını söylediği öğrenildi.

"EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLADIK"

Mahalle sakini Pınar Baydemir "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans vardı. Polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.