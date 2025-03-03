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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı
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Küçükçekmece'de iş yeri ve bir eve düzenlenen silahlı saldırıların ardından yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı ve detaylı bir inceleme sonrası şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Küçükçekmece'de iş yeri ve bir eve silahlı saldırı düzenleyen şahıslar yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde 10-21.02.2025 tarihlerinde biri ikamet diğeri işyeri olan iki ayrı adrese yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri bölgede bulunan 114 adet güvenlik kamerasıyla 30 kilometrelik alanı detaylı şekilde inceledi.

Yapılan incelemelerde, ilk olayda iki şüpheli şahsın motosiklet ile olayı gerçekleştirdiği ve diğer olayda ise iki şahsın yaya olarak olaydan sonra kaçtığı tespit edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin kaçış güzergahları detaylı şekilde incelendiğinde şahısların Kağıthane ve Pendik ilçelerinde bulunan ikamet adreslerde saklandıkları belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheli şahıslar 28 Şubat günü özel harekat destekli operasyonla yakalandı. operasyon neticesinde A.B. ve B.A. isimli yaşı küçük şahıslar ile birlikte B.N isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca olaylara dahil olduğu tespit edilen B.F.Ç. isimli şahsın ise daha önceden tutuklanarak cezaevinde gönderildiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahsılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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