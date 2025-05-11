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Küçükçekmece'de Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı tespit edilen A.T. isimli şüpheli, Bağcılar'daki dükkanında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, Bağcılar'da bulunan dükkanında gözaltına alındı. Yenigün Mahallesi'ndeki dükkanda yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda ise 11 adet tabanca ve 97 adet namluya da el konuldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece'de bir şahsın silah ticareti yaptığı istihbaratını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelinin yakalanması için harekete geçti. 9 Mayıs günü yürütülen çalışmalar sonucu operasyon çalışması başlatan ekipler, A.T. isimli şüpheliyi Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde bulunan dükkanında gözaltına aldı. Ekiplerin A.T.'nin evinde, Bağcılar'da bulunan iş yerinde yaptıkları aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet şarjör, 54 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet cep telefonu ve 2 bin 550 Türk Lirası ele geçirildi.

Aracını depoya çeviren şüpheli tutuklandı

Şüpheliye ait park halindeki aracı Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulan ekipler, şüphelinin aracı depo olarak kullandığını tespit etti. Araçta yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet şarjör, 97 adet namluya da el konuldu. Öte yandan, gözaltı işlemleri sonucu yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma, taşıma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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