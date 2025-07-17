Küçükçekmece'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de bulunan bir oto galeriye kimliği belirsiz iki kişi kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda galeride bulunan araçlar hasar görürken, olayda bir kişi bacağından hafif yaralandı. Galeride büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, olay yerine yaya olarak gelen saldırganlar galeriyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda Kurşunların isabet ettiği bazı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay yerinde bulunan bir kişi de bacağından hafif yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak galeride detaylı incelemede bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntülerden saldırganların kimliklerini ve kaçış güzergahlarını tespit etmeye çalışan ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor - İSTANBUL