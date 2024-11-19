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Küçükçekmece'de Ölen Çocuğun Babasından Acı Açıklama

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Küçükçekmece'de silahlı kavgada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selim Attal'ın babası Ala Attilla, Suriye'den savaştan kaçtıklarını ve burada çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirterek duygusal bir açıklama yaptı.

Küçükçekmece'de ölen çocuğun babası konuştu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen çocuğun babası Ala Attilla," Suriye'de savaştan kaçtık. Burada çocuğum öldü daha 14 yaşında" dedi.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu Selim Attal ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Selim Attal olayda hayatını kaybetmişti. Attal'ın cenazesi Bahçelievler Yenibonsa'na da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Selim Attal ailesi Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Baba Ala Attilla, Yenibosna Adli Tıp Kurumunun önünde açıklama yaptı. Açıklamada Baba Atilla "Bir yere gitmişti bir şey bırakmaya yarım saat sonra bana haber geldi. Gittim çocuğum ölmüştü. Çocuk burada abisi karakolun orada duruyor ifade için. Suriye'de savaştan kaçtık. Burada çocuğum öldü daha 14 yaşında" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de Ölen Çocuğun Babasından Acı Açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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