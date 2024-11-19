Küçükçekmece'de Ölen Çocuğun Babasından Acı Açıklama

Küçükçekmece'de ölen çocuğun babası konuştu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen çocuğun babası Ala Attilla," Suriye'de savaştan kaçtık. Burada çocuğum öldü daha 14 yaşında" dedi.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu Selim Attal ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Selim Attal olayda hayatını kaybetmişti. Attal'ın cenazesi Bahçelievler Yenibonsa'na da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Selim Attal ailesi Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Baba Ala Attilla, Yenibosna Adli Tıp Kurumunun önünde açıklama yaptı. Açıklamada Baba Atilla "Bir yere gitmişti bir şey bırakmaya yarım saat sonra bana haber geldi. Gittim çocuğum ölmüştü. Çocuk burada abisi karakolun orada duruyor ifade için. Suriye'de savaştan kaçtık. Burada çocuğum öldü daha 14 yaşında" ifadelerini kullandı.