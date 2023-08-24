Küçükçekmece'de Motosikletli Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de bir telefon dükkanına yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin eşi ve annesi katillerin bulunmasını istedi.

Küçükçekmece'de, motosikletli şahısların iş yerine silahlı saldırı sonrası 1 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakan Özer'in eşi ve acılı annesi konuştu. 2 çocuk annesi kadın şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Olay, 10 Ağustos 2023 tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle Selim Tamcı Sokaktaki bir telefon dükkanına motosikletle gelen kasklı 2 kişi iş yerine düzenledikleri silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölmüş ve 1 kişi de yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Hakan Özer'in annesi ve eşi, olayın ardından hala kapalı olan telefon dükkanın önüne gelerek kameralara konuştu.

"Oğlumun katillerinin bulunmasını istiyoruz"

Oğlunun katillerinin bulunmasını isteyen acılı anne Perihan Özer, "Oğlumu öldürdüler, oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum. Kim öldürdü, niçin öldürüldü devletimden katillerin bulunmasını istiyorum. Oğlum burada çalışıyordu" dedi.

Eşi saldırıda hayatını kaybeden iki çocuk annesi Aslı Özer, "Eşim her gün geldiği gibi işe gelmişti. İlerideki börekçide arkadaşlarıyla otururken, çay içtiği sırada silahlı saldırganlar geliyor ateş ediyorlar. Direk olarak eşime isabet ediyor ve eşim orada vefat ediyor. Eşim burada normal olarak sigortalı olarak çalışan bir elemandı, kimse ile bir şeyi yoktu. Olsa ailesi ve çevresi herkes bilirdi. Eşimi resmen profesyonel bir tetikçi tutarak öldürtüyorlar, çünkü videolarda da gözüküyor. Arkadaki motorlu kişi ayağa kalkıp da ateş ediyor. Bunu yapabilen profesyonel olabilir, başka bir açıklaması yok. Bir sorunu yoktu, gayet normal işine gidiyordu" diye konuştu.

"Daha önce de saldırı olmuştu, eşimin ifadesi var"

10 Ocak 2023 tarihinde aynı iş yerine saldırı yapıldığı hatırlatılması üzerine Özer, "Ondan sonra bir daha saldırı oldu. Bunlarla ilgili eşim karakola gidip polise ifadesini verdi. İlk buraya ateş ediliyor sonra parkın köşesinde oluyor. Onunla ilgili eşimin ifadesi mevcut. Bu saldırının onunla ilgili mi başka bir şey mi bilmiyoruz. Eşim vefat edeli neredeyse 15 gün olacak. Bunların bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Olay anı güvenlik kamerasında"

Öte yanda olayın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamerada motosikletle gelen kasklı iki kişi kaldırımda duran şahıslara yönelik ateş açtığı görülüyor. Ateş sonucu Hakan Özer ve yoldan geçen İbrahim Ç'nin yere düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganları daha sonra kaçtığı görülüyor.

Saldırganları yakalaması için emniyetin soruşturması sürüyor. - İSTANBUL