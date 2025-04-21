Küçükçekmece'de Motosiklet Tamirhanesine Silahlı Saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de bir motosiklet tamirhanesine, motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, sokaktaki motosiklet tamirhanesinin önüne geldi. Şüphelilerden biri silahla iş yerine art arda ateş açarken, saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Saldırıda iş yerine ve park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği belirlendi.

Esnaf Zekeriya Karakılıç, "Saat 20.25 sıralarında çok yakınımızda 3-4 el silah sesi duyduk, kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her yer barut kokuyordu. Kimseyi görmedik. Çıktığımızda yandaki motorcunun dükkanına ve park halindeki kendi aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Motorun üzerinde iki kişinin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra polisi aradık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Olay sırasında dükkan açıktı" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL