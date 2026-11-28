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İstanbul Küçükçekmece'de kundaklanan binada ağır yaralanan 29 yaşındaki Tamer Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tamer Kaya'dan geriye saz çalıp türkü söylediği video kalırken, videoda "Ölürsem beni köyüme götürün, sevenlerin yaylasında toprağa verin" sözlerini seslendirdiği duyuluyor.

Yangın, 23 Kasım Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıkmış, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik'in (26) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Aralarında ağır yaralı Tamer Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sazıyla çaldı, türküyü kendi sesiyle söyledi

Tamer Kaya'dan geriye, sazıyla çalıp kendi sesiyle türkü söylediği görüntüler kaldı. Videoda Kaya'nın, "Ah İstanbul beni ne hale koydun. Ölürsem köyüme götürün beni, sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni" sözlerini seslendirdiği duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı