Küçükçekmece'de İlaçlama Sonrası Zehirlenme Olayı

Küçükçekmece'de bir züccaciye deposunda yapılan ilaçlama sonrası bina sakinleri zehirlendi. İki kişinin hafif şekilde etkilendiği olayda bina tedbiren tahliye edildi.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan züccaciye deposunda yapılan ilaçlamadan bina sakinleri zehirlendi. Bina tedbiren tahliye edilirken, 2 kişinin ilaçtan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın alt katında bulunan züccaciye deposu ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İlaçlama sonrası apartman boşluğundan yayılan ilaçtan 2 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirlendi. 3 katlı bina tahliye edilirken ekiplerin incelemeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
