Küçükçekmece’de husumetlisini sokak ortasında vuran genç yakalandı

Küçükçekmece'de husumetli olduğu şahsı silahla sokak ortasında vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde 12 Eylül'de husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi tartışmıştı. Taraflardan biri, büyüyen kavga sırasında silahını çıkararak husumetlisini vurmuştu. Yaralanan D.C. (19) hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.D. (17), suç aleti silahla bilirlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli, bugün 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı