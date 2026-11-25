Küçükçekmece'de Fransız balkona sıkışan tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükçekmece Halkalı Zeynebiye Caddesi'ndeki bir evin Fransız balkonuna sıkışan tavuk, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tavuk kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de bir evin balkonuna sıkışan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde yaşandı. Bir evin Fransız balkonuna sıkışan tavuğu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tavuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, tavuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiyenin tavuk kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı