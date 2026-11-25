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Küçükçekmece'de bir evin balkonuna sıkışan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde yaşandı. Bir evin Fransız balkonuna sıkışan tavuğu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tavuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, tavuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiyenin tavuk kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı