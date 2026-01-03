Haberler

Küçükçekmece'de uçan çatı aracın üzerine düştü: Sokak geçişe kapatıldı

Güncelleme:
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olay sonrası mahallede panik yaşanırken, ekipler sokakta güvenlik önlemleri aldı.

Küçükçekmece'de, fırtınanın etkisiyle uçan çatı, park halindeki aracın üzerine düştü. Ekipler mahalleyi geçişe kapattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Çam Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı, sokakta park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Olay sonrası mahalleli büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

