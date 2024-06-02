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Küçükçekmece'de çöken binada eski çalışan uyardı: 'Bina çok eskiydi, kamyon geçerken bile titriyordu'

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın giriş katındaki kafede önceden kuryelik yaptığını belirten eski çalışan, binanın çok eski ve titrek olduğunu söyledi. Tadilat sırasında kolon kesme olmadığını ancak duvar kısmında hafif bir tadilat yapıldığını belirten Bozkurt, diğer binaların da riskli olduğunu ve bir an önce incelenmesi gerektiğini söyledi.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın giriş katındaki kafede önceden kuryelik yaptığını belirten Oğuz Bozkurt, "Bina çok eskiydi. Ben orada çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum. Dükkan açılırken tadilat oldu. Tadilat esnasında ben oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı" dedi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ve çöken 3 katlı binanın giriş katındaki kafenin eski çalışanlarından Oğuz Bozkurt, "Daha önce orada kuryelik yaptım, açılışında da oradaydım. Bina çok eskiydi. Ben orada çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum. Dükkan açılırken tadilat oldu. Bina zaten eski bir binaydı. Tadilat esnasında ben oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı. Ama lavabo için duvar kısmında hafif bir şekilde tadilat oldu. O zaman da kum, çakıl taşı çok eski bir bina. Ben bunu gözümle gördüm. Bu nedenle bina artık dayanamadı. Kamyon geçerken bile titreyen bir binanın bu zamana kadar yapılmaması, deprem sonrası buradan bir numune alınmaması büyük bir sıkıntıydı. Bu binanın yanındaki binalar da şu an için riskli. Daha fazla can kaybı olmaması lazım. Bir an önce bu binalara bakılması gerekiyor. 1972 yılından bu yana olan binalar var. Binada fazla kişi yoktu. Bazıları taşınıyor, dükkan da kapalıydı zaten. İnşallah yaralılarda can kaybı olmaz. Bu konu ile ilgili bina sahibi ile konuşulmuş ama kimse bir şey yapmamış" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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