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Küçükçekmece’de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Küçükçekmece’de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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İstanbul Küçükçekmece’de yola çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması ile bariyerlere çarpan otomobil refüje çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de yola çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması ile bariyerlere çarpan otomobil refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 NP 4805 plakalı otomobil, trafik ışıklarından yola çıkan bisikletli bir çocuğa çarpmamak için manevraya yapınca kavşakta bulunan bariyerlere çarpıp, refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte toplam 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını anlatan Turgut Büyükaydınlı, "Işıklardan bisikletli çocuğun girmesiyle, çarpmamak için manevra yaptılar. Oradan bariyerlere vurdular. Çocuk da olay yerinden ayrıldı. Normalde düz devam ediyorlardı. Çocuk birden atlayınca direksiyonu kırdı, kırmasa çocuk ölecekti. Biz sürücünün yanındakine müdahale ettik. Yaralıların durumu iyi değildi. Sağlık ekipleri bize hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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