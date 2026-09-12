Küçükçekmece’de bir şahıs sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu

Küçükçekmece'de bir kişi, husumetli olduğu şahsı silahla bacağından vurdu. Yaralı şahıs cadde üzerindeki bir işletmeye sığınırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında husumetli olduğu iddia edilen iki kişi karşılaştı. Şahısların sokak ortasında başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, büyüyen kavga sırasında silahını çıkararak husumetlisine 2 el ateş etti. Bacağından vurulan kişi, can havliyle cadde üzerindeki bir işletmeye sığındı. Çevredekiler, yaralı şahsa müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Öte yandan, yaşanan olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı