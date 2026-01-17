Beton kamyonu alev aldı, esnaf güçlükle söndürebildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir beton kamyonu birden yanmaya başladı. Yanan kamyona çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf müdahalesi ile söndürülürken, kamyondan yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 DGG 74 plakalı bir beton kamyonunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının ilk çıkış anını fark edemeyen şoför ise çevredeki vatandaşların uyarısı sonucu durumu fark edebildi. Alevlerin yükseldiği yangın, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Engel olmasak büyüyecek bir yangındı

Yangın sonrası orada bulunan esnaf Halil Eriş, "İçeride çalışıyorduk, araç birden yanmaya başladı. Biz de işi bırakıp direkt yangın tüplerini alıp müdahale etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. Engel olmasaydık büyüyecek bir yangındı" dedi. - İSTANBUL