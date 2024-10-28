Üye Girişi
Haberler

Otel odasında dehşete düşüren görüntü: Çalışanlar haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir gün önce otele yerleşen 22 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu. Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bir otel odasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir gün önce otele yerleşen 22 yaşındaki Furkan Şayir, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

OTEL ÇALIŞANLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI

Acı olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şayir (22) bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Şayir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Otel odasında dehşete düşüren görüntü: Çalışanlar haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Otel odasında dehşete düşüren görüntü: Çalışanlar haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Küçükçekmece 3-sayfa Sağlık Otopsi Hukuk

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.