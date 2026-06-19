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Küçükçekmece'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangında can pazarı yaşandı

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Küçükçekmece'de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki 11 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanlar merdiven boşluklarını kaplayınca alt katlarda bulunan vatandaşlar aşağıya inemeyerek binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da merdivenli araçlarla üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yangında dumandan etkilenen vatandaşların bir kısmına olay yerindeki ambulanslarda müdahale edilirken, bazı vatandaşlar ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, binası yanan bazı vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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