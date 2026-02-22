Haberler

Koyunlarını otlatan yaşlı kadın düştüğü kayalıkların arasında 1 gün sonra bulundu

Koyunlarını otlatan yaşlı kadın düştüğü kayalıkların arasında 1 gün sonra bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, bir gün boyunca kayboldu. Jandarma dronuyla yapılan aramalarda kayalıkların arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın, sağ salim kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antayla'nın Serik ilçesinde küçükbaş otlatmak için evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın yakınlarının ihbarı üzerine bir gün sonra kayalıkları arasında jandarma dronuyla yapılan taramada sıkışmış halde bulundu.

Olay Hasdümen Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Ayşe Şahin dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine oğlu Mesut Şahin'in ve akrabaları akşama kadar yaşlı kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine yapılan kayıp ihbarının ardından Jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından bu sabah erken saatlerde arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşlı kadının otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları arazide bulunduktan sonra yaşlı kadın da jandarma dronuyla yapılan taramalarda kayalıkların arasında bulundu. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Tartışmalara son noktayı koydu
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Kent savaş alanına döndü! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti