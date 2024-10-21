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Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı

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Gazze Şeridi'nde bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini kilometrelerce kavurucu sıcakta omzunda taşıdı. Kardeşini mülteci kampına götürmeye çalışan minik kızın hali bir foto muhabir tarafından farkedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgedeki insanlık krizi her geçen gün derinleşiyor. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş olan bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı. Küçük kız, görüntülerde kardeşinin bir kazada bacağından yaralandığını belirterek, "Çok yorgunum. Bir saattir kucağımda taşıyorum ve artık yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Minik kız, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı

KAVURUCU GÜNEŞTE YALINAYAK YÜRÜYORDU

Gazze Şeridi'nde küçük bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı. Görüntüleri çeken foto muhabiri Alaa Hamouda "Yerinden edilmiş bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini omuzlarında taşıyarak iki kilometreden fazla yol yürümüştü. Onu tesadüfen gördüm ve kavurucu güneşin altında tek başına, yalınayak yürüyordu" ifadelerini kullanarak küçük kıza ve kardeşine yardım ettiğini belirtti. Hamouda, küçük kızları arabasıyla Bureij Mülteci Kampı'na götürdüğünü açıkladı.

Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Ersin Aktaş:

Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah canlarım benim

61
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Halil Keskin:

Rabbim sizlere bunları yasatanlari kahrı perişan etsin inşallah

55
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Kasım Ekşi:

Genç zamanlarımda olsaydım bu zulme karşı savaşmaya giderdim.

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şeref şen:

Bu yavrucaklari bu mazlum melekleri bir sekilde ulkemize getirelim bunlari korumak bunlara bakmak boynumuzun borcudur.

17
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