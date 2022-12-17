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Küçük Emir'i başından vuranlar akrabası çıktı

3. Sayfa Haberleri

Küçük Emir'i başından vuranlar akrabası çıktı

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurularak ağır yaralanmasına sebep olan babasının amcası ile kızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurularak ağır yaralanmasına sebep olan babasının amcası ile kızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayat'ta jandarma ekipleri tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde, hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki Emir Ş.T. hastaneye kaldırılmış, hastanede tedavisinin 68. gününde ifadesi alınan Emir, babasının amcası S.T.(50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T. (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alınmıştı. İki ay süren takibin ardından S.T. ile kızı B.T. gözaltına alınırken M.T. ise askerlik hizmeti verdiği için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ifadesi alınmıştı. Karakoldaki ifadelerinin ardından S.T. ile kızı B.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan, başından vurulan Emir Ş.T. hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

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