Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu

KARABÜK - Karabük'te küçük bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yaptığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajına binen küçük çocuk trafikte yolculuk yaptı.

Otomobilin bagajını eliyle tutan çocuğun o anları ise vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.