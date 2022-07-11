Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu Adana'da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı. Adana'da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı. Adana'da Özdemir Sabancı Bulvarı'nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. 40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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