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Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu

Adana'da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.

Adana'da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.

Adana'da Özdemir Sabancı Bulvarı'nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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