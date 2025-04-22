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1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bakıcının ilgilendiği 1.5 yaşındaki kız çocuğu uykusunda ağlama krizine girince ailesi eve kamera taktırdı. Kameranın takıldığı ilk gün bakıcının minik çocuğa şiddet uyguladığı kameralara yansıdı. Bakıcı H.K., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

KAMERALARIN YERLEŞTİRDİĞİ İLK GÜN ŞİDDET UYGULADI

Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Küçük çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

"GECE AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR"

Olaya ilişkin konuşan baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. 4 ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı. Sabahlara kadara süren ağlama krizleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morartılar görünce eve bir kamera yerleştirdik. Kamerayı yerleştirdiğimiz ilk gün bu görüntüleri izledik. Hemen görüntülerle birlikte emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi olduk. Bakıcı gözaltına alındı" dedi.

Küçük çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

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1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Allah seni bildiği gibi yapsın. O çocuk sayesinde para kazanıyorsun, merhamet ve vicdanın yoksa bazı işlerden uzak dur. İnsanların üzerine titrediği çocukları bu şekilde istismar edenler her türlü aşağılanma ve cezayı hakediyor. Kendi çocuğuna vurabilirsin yeri geldiğinde ama emanet olan bir çocuğa asla!

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Haber YorumlarıBüşra :

Allah vicdansız insanlardan korusun, onlardan her şey beklenir.

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