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Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü

3. Sayfa Haberleri

- Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü Küba'yı etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesildi.

- Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü

HAVANA - Küba'yı etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesildi.

Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, dün Küba'nın Pinar del Rio eyaletinde karaya ulaştı. Kasırga nedeniyle meydana gelen şiddetli yağışlar evleri sular altında bıraktı. Şiddetli rüzgarlar ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu. Rüzgarın etkisiyle elektrik hatlarında hasar meydana gelmesi sonucu ülkedeki elektrik şebekesi tamamen çöktü. Elektriğin kesilmesi sonucu 11 milyondan fazla nüfusu bulunan ülke, karanlığa gömüldü.

Küba Elektrik Birliği Direktörü Lazaro Guerra yaptığı açıklamada, ulusal elektrik sisteminde meydana gelen arızanın alt yapıyı etkilediğini ifade etti. Guerra, elektrik hatlarının onarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kasırga nedeniyle 50 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği ülkede, can kaybı yaşanmadığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Ian Kasırgası'nın ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerlediği ve bu akşam saatlerinde kategori 3 veya 4 seviyesinde karaya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Kasırga nedeniyle yaklaşık 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Karayipler Küba Rio 3. Sayfa Güncel Haberler

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