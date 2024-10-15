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Krom Madeninde İş Kazası: Halil İbrahim Yolcu Hayatını Kaybetti

Krom Madeninde İş Kazası: Halil İbrahim Yolcu Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan Halil İbrahim Yolcu, 3 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Ailesi, madenlerde alınacak önlemlerin artırılmasını talep etti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşen 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 8 Ekim'de ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi'ndeki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde çalışan Halil İbrahim Yolcu'nun başına taş düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardında Yolcu'yu Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

3 gün yoğun bakımda kalan Yolcu, yapılan müdahalelere rağmen 11 Ekim'de hayatını kaybetti. Yolcu'nun cansız bedeni hastane morgundan alınıp Aladağ ilçesinde defnedildi.

Halil İbrahim Yolcu'nun ailesi ise madenlerde önlemlerin arttırılmasını istedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İş Kazası Güvenlik 3-sayfa Aladağ Sağlık adana Kaza Krom

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